Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов вылетели на старте плей-офф

Сегодня, 25 апреля, хоккеисты «Вашингтона» уступили «Каролине» и покинули розыгрыш Кубка Стэнли.
Ранее за бортом турнира остались «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Атлантический), «Калгари Флэймз» (Тихоокеанский), «Нэшвилл» (Центральный) и «Вашингтон» (Столичный).
Таким образом, впервые в истории НХЛ победители дивизионов вылетели на старте плей-офф.
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