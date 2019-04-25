Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов вылетели на старте плей-офф - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 07:45ХоккейГичунцев Артур

Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов вылетели на старте плей-офф

Последним выбыл из борьбы «Вашингтон».

Сегодня, 25 апреля, хоккеисты «Вашингтона» уступили «Каролине» и покинули розыгрыш Кубка Стэнли.

Ранее за бортом турнира остались «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Атлантический), «Калгари Флэймз» (Тихоокеанский), «Нэшвилл» (Центральный) и «Вашингтон» (Столичный).

Таким образом, впервые в истории НХЛ победители дивизионов вылетели на старте плей-офф.

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