Кузнецов стал автором последнего гола «Вашингтона» в сезоне - Советский спорт
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25 апреля 2019 09:10Хоккей

Кузнецов стал автором последнего гола «Вашингтона» в сезоне

Российский форвард Евгений Кузнецов забросил последнюю шайбу «Вашингтона» в сезоне-2018/2019.

Напомним, что после его точного броска счет в решающей игре первого раунда плей-офф с «Каролиной» стал 3:1.

Затем «кэпиталз» провели на льду почти час без заброшенных шайб, включая время овертаймов, – 57 минут 43 секунды. За это время «ураганы» сравняли счет и вырвали победу во втором овертайме.

Что касается Кузнецова, то в нынешнем плей-офф эта шайба стала для него первой за семь матчей. При этом в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли, когда «Вашингтон» стал его победителем, Кузнецов добился звания лучшего бомбардира плей-офф, набрав 32 очка (12+20). Вместе с ним трофей тогда выиграли Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Таким образом, действующий обладатель Кубка Стэнли выбыл из розыгрыша в первом же раунде впервые за последний три года. Кроме того, впервые в истории после первого этапа турнир покинули все четыре победителя дивизионов регулярного чемпионата: «Тампа», «Калгари», «Вашингтон» и «Нэшвилл».

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