Александр Овечкин: «Вашингтон» не сумел реализовать свои моменты, и это наша ошибка Отметим, что действующий обладатель трофея выбыл из борьбы. Следующим соперником «Харркейнз» станет «Айлендерс».

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения от «Каролины» (3:4 2ОТ) в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.

«Это была отличная серия. Вы сами все видели. Мы старались, как могли. Наша ошибка в том, что мы не смогли реализовать свои моменты. Никто не ожидал, что «Каролина» сумеет проявить себя. Они упорно тренировались, и получили заслуженную награду.

Разумеется, тяжело пережить подобное, учитывая результат в прошлом сезоне, но сейчас уже ничего не сделаешь. Я прекрасно понимаю, что все кончено. Мы бились и хотели пройти дальше. Вот и все», – цитирует Овечкина Washington Post.