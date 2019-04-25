Александр Овечкин: «Вашингтон» не сумел реализовать свои моменты, и это наша ошибка

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения от «Каролины» (3:4 2ОТ) в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.
«Это была отличная серия. Вы сами все видели. Мы старались, как могли. Наша ошибка в том, что мы не смогли реализовать свои моменты. Никто не ожидал, что «Каролина» сумеет проявить себя. Они упорно тренировались, и получили заслуженную награду.
Разумеется, тяжело пережить подобное, учитывая результат в прошлом сезоне, но сейчас уже ничего не сделаешь. Я прекрасно понимаю, что все кончено. Мы бились и хотели пройти дальше. Вот и все», – цитирует Овечкина Washington Post.
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