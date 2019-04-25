Московское «Динамо» продлило контракт с Крикуновым

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов останется на своем посту.
«Совет директоров АНО «ХК Динамо-Москва» утвердил подписание однолетнего контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым. При этом тренеры Владимир Воробьев, Олег Ореховский, Александр Степанов, Виталий Еремеев и Иван Скобрев покидают клуб», - сообщил пресс-секретарь клуба Михаил Кравченко, которого цитирует «Р-Спорт».
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