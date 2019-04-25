Кутейкин подписал новый контракт со «Спартаком»

«Спартак» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Андреем Кутейкиным.
Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне Кутейкин провел 51 матч за «Спартак», в которых набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности «+7».
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