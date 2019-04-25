Обнародован состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией

Георгиев (Коновалов);
Рафиков — Любушкин, Ткачев — Бурмистров — Плотников;
Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;
Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Злобин;
Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Якупов.
Накануне сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2. Следующий матч со сборной Латвии проведет в четверг, 25 апреля. До старта чемпионата мира нашим хоккеистам предстоит еще поучаствовать в последнем, шведском этапе Еврохоккейтура.
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