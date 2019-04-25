Обнародован состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией

Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли «Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события первого раунда.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

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Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

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