Обнародован состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией - Советский спорт
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25 апреля 2019 17:26ХоккейСметанникова Дарья

Обнародован состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией

Федерация хоккея России опубликовала состав на второй матч Еврочелленджа с командой Латвии.

Георгиев (Коновалов);
Рафиков — Любушкин, Ткачев — Бурмистров — Плотников;
Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;
Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Злобин;
Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Якупов.

Накануне сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2. Следующий матч со сборной Латвии проведет в четверг, 25 апреля. До старта чемпионата мира нашим хоккеистам предстоит еще поучаствовать в последнем, шведском этапе Еврохоккейтура.

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