Форвард «Торонто» Мэттьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019

Как сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон, 21-летний форвард «Мейпл Лифс» назвал возможность сыграть на чемпионате мира в Словакии заманчивой, хотя и отметил, что не принял еще окончательного решения.
Ранее стало известно, что нападающий «Чикаго» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на предстоящем турнире.
В завершившемся регулярном чемпионате Мэттьюз набрал 73 (37+36) очка в 68 встречах за «Мейпл Лифс».
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 мая по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).
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