Форвард «Торонто» Мэттьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019 - Советский спорт
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25 апреля 2019 19:28Хоккей

Форвард «Торонто» Мэттьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз может быть включен в состав сборной США на ЧМ-2019.

Как сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон, 21-летний форвард «Мейпл Лифс» назвал возможность сыграть на чемпионате мира в Словакии заманчивой, хотя и отметил, что не принял еще окончательного решения.

Ранее стало известно, что нападающий «Чикаго» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на предстоящем турнире.

В завершившемся регулярном чемпионате Мэттьюз набрал 73 (37+36) очка в 68 встречах за «Мейпл Лифс».

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 мая по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).

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