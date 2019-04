Форвард «Торонто» Мэттьюз может сыграть за сборную США на ЧМ-2019

Как сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон, 21-летний форвард «Мейпл Лифс» назвал возможность сыграть на чемпионате мира в Словакии заманчивой, хотя и отметил, что не принял еще окончательного решения.

Ранее стало известно, что нападающий «Чикаго» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на предстоящем турнире.

В завершившемся регулярном чемпионате Мэттьюз набрал 73 (37+36) очка в 68 встречах за «Мейпл Лифс».

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 мая по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).

Auston Matthews calls the possibility of playing for Team USA at the IIHF World Hockey Championship «enticing.» He hasn't made a decision either way yet.