Илья Воробьев: Состав сборной России на Чешские игры объявим 29 апреля

- Все еще в работе, 29-го мы объявим (состав). Когда ребята из Национальной хоккейной лиги приедут, будем решать, кто останется из нынешней команды, - цитирует Воробьева ТАСС.
Добавим, что Чешские игры пройдут с 30 апреля по 5 мая.
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