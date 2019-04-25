Илья Воробьев: Состав сборной России на Чешские игры объявим 29 апреля - Советский спорт
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25 апреля 2019 21:39Хоккей

Илья Воробьев: Состав сборной России на Чешские игры объявим 29 апреля

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал, что состав команды на Чешские хоккейные игры будет объявлен 29 апреля.

- Все еще в работе, 29-го мы объявим (состав). Когда ребята из Национальной хоккейной лиги приедут, будем решать, кто останется из нынешней команды, - цитирует Воробьева ТАСС.

Добавим, что Чешские игры пройдут с 30 апреля по 5 мая.

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