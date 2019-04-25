Сборная Канады обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019 - Советский спорт
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25 апреля 2019 22:56Хоккей

Сборная Канады обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019

Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Латвии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира со счетом 3:1.

В составе канадской сборной заброшенными шайбами отличились Брейден Шнайдер (14-я минута) и Пейтон Кребс (28, 60). У латвийской команды отличился Харийс Брантс (51).

Таким образом, канадские хоккеисты вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Швеции, обыгравшей в параллельном матче Чехию (4:2).

В другом полуфинале встретятся сборные России и США. Обе встречи состоятся 27 апреля.

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