Сборная Канады обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019

В составе канадской сборной заброшенными шайбами отличились Брейден Шнайдер (14-я минута) и Пейтон Кребс (28, 60). У латвийской команды отличился Харийс Брантс (51).
Таким образом, канадские хоккеисты вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Швеции, обыгравшей в параллельном матче Чехию (4:2).
В другом полуфинале встретятся сборные России и США. Обе встречи состоятся 27 апреля.
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