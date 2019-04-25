Сборная Канады обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

«МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться? Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!

Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохо На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Спартак» (3:0) главный тренер москвичей Олег Кононов пообещал сделать всё, чтобы выиграть следующие матчи.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

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Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Кубок Гагарина – в «Советском спорте»! Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!

«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня же Поражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» - новое олицетворение понятия «безволие».

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Нас призывают не футбол любить, а ущемленных Почему инициатива УЕФА – не для нашего общества.