Микс Индрашис: Обыграть сборную России на чемпионате мира будет сложнее Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис прокомментировал победу команды над командой России (2:1 ОТ) во втором матче Еврочеленджа.

- Для нас в психологическом плане эта победа добавит уверенности перед чемпионатом мира. Сборную России можно обыграть не каждый день. На чемпионате мира повторить будет тяжелее, у россиян еще приедет много ребят из НХЛ. Плюс, конечно, всегда хорошо играть при своих зрителях, они нам помогали, гнали вперед, - приводит слова Индрашиса ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 мая по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).