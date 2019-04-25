Микс Индрашис: Обыграть сборную России на чемпионате мира будет сложнее

- Для нас в психологическом плане эта победа добавит уверенности перед чемпионатом мира. Сборную России можно обыграть не каждый день. На чемпионате мира повторить будет тяжелее, у россиян еще приедет много ребят из НХЛ. Плюс, конечно, всегда хорошо играть при своих зрителях, они нам помогали, гнали вперед, - приводит слова Индрашиса ТАСС.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 мая по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).
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