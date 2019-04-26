Василий Подколзин: Считаю, что сборная России способна в полуфинале ЮЧМ обыграть США

- Готовимся к матчу с Америкой. Поражение от них на групповом этапе было как удар обухом по голове. Подумали, сделали работу над ошибками. Надо выходить и выигрывать. Я считаю, что наша команда способна на это.
Важно, что у нас забивали сегодня разные звенья. Это значит, что любой из игроков может повести за собой в игре, - приводит слова форварда пресс-служба ФХР.
Напомним, что в четвертьфинале турнира российская команда обыграла команду Белоруссии - 6:0,а хоккеисты США в параллельном матче с таким же счетом взяли верх над финской сборной.
Встреча 1/2 финала турнира состоится в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на арене «Фьелльревен-центр» в Эрншельдсвике (Швеция) и начнется в 16:30 по московскому времени.
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