Василий Подколзин: Считаю, что сборная России способна в полуфинале ЮЧМ обыграть США Нападающий юниорской сборной России (U18) Василий Подколзин – о предстоящем полуфинале чемпионата мира с командой США.

- Готовимся к матчу с Америкой. Поражение от них на групповом этапе было как удар обухом по голове. Подумали, сделали работу над ошибками. Надо выходить и выигрывать. Я считаю, что наша команда способна на это.

Важно, что у нас забивали сегодня разные звенья. Это значит, что любой из игроков может повести за собой в игре, - приводит слова форварда пресс-служба ФХР.

Напомним, что в четвертьфинале турнира российская команда обыграла команду Белоруссии - 6:0,а хоккеисты США в параллельном матче с таким же счетом взяли верх над финской сборной.

Встреча 1/2 финала турнира состоится в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на арене «Фьелльревен-центр» в Эрншельдсвике (Швеция) и начнется в 16:30 по московскому времени.