Ярослав Лихачев: В полуфинале с американцами нужно выложиться на все сто

- Будем готовиться к американцам, чтобы взять реванш. На сегодняшний момент для каждого из нас полуфинал — самый важный матч. Нужно выложиться на все сто и тогда будет результат, - цитирует форварда пресс-служба ФХР.
Напомним, что в четвертьфинале турнира российская команда обыграла команду Белоруссии - 6:0,а хоккеисты США в параллельном матче с таким же счетом взяли верх над финской сборной.
Встреча 1/2 финала турнира состоится в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на арене «Фьелльревен-центр» в Эрншельдсвике (Швеция) и начнется в 16:30 по московскому времени.
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