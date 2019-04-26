Ярослав Лихачев: В полуфинале с американцами нужно выложиться на все сто Нападающий юниорской сборной России (U18) Ярослав Лихачев – о предстоящем полуфинале чемпионата мира с командой США.

- Будем готовиться к американцам, чтобы взять реванш. На сегодняшний момент для каждого из нас полуфинал — самый важный матч. Нужно выложиться на все сто и тогда будет результат, - цитирует форварда пресс-служба ФХР.

Напомним, что в четвертьфинале турнира российская команда обыграла команду Белоруссии - 6:0,а хоккеисты США в параллельном матче с таким же счетом взяли верх над финской сборной.

Встреча 1/2 финала турнира состоится в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на арене «Фьелльревен-центр» в Эрншельдсвике (Швеция) и начнется в 16:30 по московскому времени.