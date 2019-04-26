Дэн Мильштейн: Зайцев присоединится к сборной России 5 мая - Советский спорт
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26 апреля 2019 01:50Хоккей

Дэн Мильштейн: Зайцев присоединится к сборной России 5 мая

Защитник «Торонто» Никита Зайцев присоединится к сборной России 5 мая, об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

- Во время плей-офф он получил травму верхней части тела, ему потребуется время на восстановление в Торонто. К сборной он присоединится 5 мая, - цитирует Мильштейна ТАСС.

Добавим, что Зайцев провел 81 встречу в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой чет 14 (3+11) очков.

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