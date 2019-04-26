«Коламбус» проиграл «Бостону», несмотря на 34 сэйва Бобровского Встреча прошла на домашней арене «Брюинз».

Хоккеисты «Коламбуса» потерпели гостевое поражение от «Бостона» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли – 2:3.

В составе победителей отличились Ноэль Аккьяри и Чарли Койл. Последний оформил дубль. Он также стал автором победной шайбы в овертайме.

У «Блю Джекетс» это сделали Брэндон Дубински и Пьер-Люк Дюбуа.

Отметим, что российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отдал одну результативную передачу. Его партнер по команде – голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Брюинз». Следующий матч пройдет 28 апреля и стартует в 3.00 мск.

НХЛ

Кубок Стэнли

Восточная конференция

1/4 финала

«Бостон» – «Коламбус» – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Аккьяри (Макэвой), 10:34 — 1:0; Дубински (Нэш, Джонс), 47:39 – 1:1; Дюбуа (Панарин, Джонс), 47:52 – 1:2; Койл (Юханссон, Крюг), 55:25 – 2:2; Койл (Юханссон, Хайнен), 65:15 – 3:2.

Счет в серии: 1-0.