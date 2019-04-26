Барбашев впервые за карьеру набрал очко в плей-офф НХЛ

Сегодня, 26 апреля, «Сент-Луис» обыграл «Даллас» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2).
В составе победителей дубль оформил российский форвард Владимир Тарасенко. Еще одну шайбу забросил Робби Фаббри. Он получил голевой пас от Ивана Барбашева.
Таким образом, последний набрал первое очко за карьеру в рамках плей-офф НХЛ. Это был его 13-й матч.
В регулярном чемпионате Барбашев провел 80 матчей и набрал 26 (14+12) баллов.
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