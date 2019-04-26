Владимир Тарасенко: Если работаешь над собой, то результат придет Форвард «Сент-Луиса» сделал дубль в ворота «Далласа».

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Далласом» (3:2) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Мы имели пару дней выходных, – приводит слова 27-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ. – Нашлось время, чтобы подлечиться, отдохнуть. Потом хорошо потренировались, отработали какие-то моменты. И считаю, мы подошли в отличном состоянии к серии.

У нашего первого звена было много моментов в серии с «Виннипегом». Но не получалось забивать. Хорошо, что получилось сегодня. И если работаешь над собой, трудишься по полной, то результат придет. Надо в это верить. Мы большинство смен провели против их первого звена. Поэтому момент очень ответственный. Мы старались выполнять свою работу, не давать им забивать, создавать голевые моменты».

Напомним, Тарасенко оформил дубль в ворота «звезд». Второй матч пройдет на льду «Сент-Луиса» в субботу.