Игорь Есмантович: ЦСКА проявляет интерес к Киселевичу - Советский спорт
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26 апреля 2019 16:09ХоккейСметанникова Дарья

Игорь Есмантович: ЦСКА проявляет интерес к Киселевичу

Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов возвращаются в КХЛ.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил интерес клуба к возвращению защитников Богдана Киселевича и Игоря Ожиганова.

«С полной уверенностью можно сказать, что ваш вопрос соответствует действительности. Киселевич и Ожиганов возвращаются в КХЛ. Могу сказать сухо и точно: ЦСКА проявляет интерес к Богдану Киселевичу. Наверное, многие клубы заинтересованы в Богдане, он же свободный агент», - цитирует Есмантовича «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 29-летний Киселевич провел 32 матча за «Флориду Пантерз» и сделал восемь результативных передач. После обмена в «Виннипег» россиянин ни разу не сыграл в составе новой команды.

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