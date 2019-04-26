Игорь Есмантович: ЦСКА проявляет интерес к Киселевичу

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил интерес клуба к возвращению защитников Богдана Киселевича и Игоря Ожиганова.
«С полной уверенностью можно сказать, что ваш вопрос соответствует действительности. Киселевич и Ожиганов возвращаются в КХЛ. Могу сказать сухо и точно: ЦСКА проявляет интерес к Богдану Киселевичу. Наверное, многие клубы заинтересованы в Богдане, он же свободный агент», - цитирует Есмантовича «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 29-летний Киселевич провел 32 матча за «Флориду Пантерз» и сделал восемь результативных передач. После обмена в «Виннипег» россиянин ни разу не сыграл в составе новой команды.
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