Борис Михайлов: Мне запомнились своей игрой «Автомобилист», московское «Динамо» и, конечно, ЦСКА - Советский спорт
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26 апреля 2019 17:04Хоккей

Борис Михайлов: Мне запомнились своей игрой «Автомобилист», московское «Динамо» и, конечно, ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета Континентальной хоккейной лиги высказал свое мнение об итогах сезона.

По словам Михайлова, он получился интересным.

«Появилось много хороших хоккеистов и самобытных команд. Мне запомнились своей игрой «Автомобилист», московское «Динамо» и, конечно, ЦСКА. Весь сезон болельщики наблюдали интересные игры, в которых команды отдавались борьбе.

Хочу, чтобы в будущем КХЛ убирал из состава участников как можно меньше российских команд, а иностранные клубы составляли бы в лиге реальную конкуренцию, как например, «Йокерит» и «Барыс» в прошедшем сезоне», — приводит слова легендарного тренера официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в последние сезоны КХЛ исключила из своих рядов ряд российских клубов, в том числе тольяттинскую «Ладу» и новокузнецкий «Металллург». Болельщики неоднократно высказывали недовольство таким подходом к развитию, отмечая, что иностранные новички лиги не всегда способны составить конкуренцию отечественным командам.

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