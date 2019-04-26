Александр Жуков: Обилие звезд в составе сборной России на ЧМ не будет минусом - Советский спорт
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26 апреля 2019 18:22ХоккейСметанникова Дарья

Александр Жуков: Обилие звезд в составе сборной России на ЧМ не будет минусом

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Обилие звезд в составе сборной России не будет минусом, уверен, они будут делать все ради общего результата. Это те, кто не умеет не сражаться за победу. Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин будут лидерами команды, Кирилл Капризов тоже способен вести команду за собой. От такой команды нужно ждать борьбы за золотые медали», - цитирует Жукова «Р-Спорт».

На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

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