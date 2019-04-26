Бен Бишоп: Тарасенко обладает одним из лучших кистевых бросков в НХЛ - Советский спорт
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26 апреля 2019 18:38Хоккей

Бен Бишоп: Тарасенко обладает одним из лучших кистевых бросков в НХЛ

Голкипер «Далласа» Бен Бишоп поделился мнением об игре российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

- Все знают, Тарасенко - крайне опасный игрок, и матч это лишний раз подтвердил. Он обладает одним из лучших кистевых бросков в лиге, и парировать его было крайне непросто. А когда он забивал свой второй гол, я просто промахнулся клюшкой мимо шайбы, пытаясь ее снять у него с крюка. Хотел бы я переиграть этот эпизод заново? Конечно. Жаль только, что это невозможно, - цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ.

Напомним, Тарасенко в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (3:2) оформил дубль в ворота «Старз».

Второй матч серии до четырех побед пройдет на льду «Сент-Луиса» в субботу.

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