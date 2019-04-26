Три игрока «Авангарда» покинут клуб - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2019 19:24ХоккейСметанникова Дарья

Три игрока «Авангарда» покинут клуб

«Авангард» стал финалистом Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

Президент омского клуба Максим Сушинский сообщил об уходе трех хоккеистов.

«Если бы у Максима Тальбо был русский паспорт, я бы с удовольствием его оставил, но, к сожалению, он канадец, нет возможности держать иностранца шестым в наших условиях. Если говорить, кто еще покинет команду, это Деарне и Стольберг, они подписали контракты в Швейцарии. Мы подписали контракт на два года с Кириллом Семеновым и сохраним тренера по физподготовке, вчера он подписал двухлетний контракт», - цитирует Сушинского ТАСС.

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