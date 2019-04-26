Деарне и Стольберг перешли в «Фрибург» после ухода из «Авангарда» (фото) - Советский спорт
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26 апреля 2019 20:50ХоккейСметанникова Дарья

Деарне и Стольберг перешли в «Фрибург» после ухода из «Авангарда» (фото)

В пятницу президент «Авангарда» Максим Сушинский объявил об уходе из команды форвардов Давида Деарне и Виктора Стольберга.

Швейцарский клуб «Фрибург» сообщил, что ряды их команды пополнили экс-форварды омской команды Деарне и Стольберг.

Контракты хоккеистов с «Авангардом» действовали до 30 апреля. Клуба из Омска дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (0-4 в серии).

В прошлом сезоне Стольберг провел 47 матчей в КХЛ, набрав 16 (10+6) очков. Деране сыграл в 46 играх и набрал 26 (7+19) баллов.

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