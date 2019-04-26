Николай Цулыгин: Главная задача на межсезонье – сохранить лидеров Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о том, какой он видит команду в следующем сезоне.

- Уже есть понимание, какой будет команда в следующем сезоне? Какие позиции надо укреплять?

- Естественно, сразу после сезона мы разбираем ситуацию, советуемся. Но сейчас бы не хотел называть конкретные фамилии или позиции. У нас есть костяк команды, ребят, которые очень здорово проявили себя. У кого-то прошедший сезон – лучший в карьере. Главная задача – сохранить лидеров. Также хочется еще лучше действовать в атаке, поэтому ищем забивных форвардов на будущий сезон, - передает слова Цулыгина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина уфимская команда дошла до финала конференции, где уступила «Авангарду» со счетом 2-4.