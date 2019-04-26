Валерий Каменский: Считаю, что КХЛ развивается в правильном направлении

- Считаю, что КХЛ развивается в правильном направлении. Мы видим повышение спортивного мастерства, увеличение зрительского интереса. Завершившийся сезон запомнится, в первую очередь, матчами плей-офф. И в Западной, и в Восточной конференции было большое количество напряженных игр и серий. У нас новый обладатель Кубка Гагарина – ЦСКА и я хочу поздравить руководство, хоккеистов и болельщиков армейского клуба.
В будущем нам необходимо развиваться внутри: это касается и маркетинга, и спортивной составляющей и многих других факторов. Также КХЛ будет смотреть, как на Запад – на европейские рынки и хоккейные клубы, так и на Восток. Уверен, нас ждет много интересного в следующих сезонах, - приводит слова Каменского пресс-служба лиги.
Добавим, что обладателем Кубка Гагарина впервые в своей истории стал ЦСКА.
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