Свечников может сыграть с «Айлендерс» Решение об участии форварда «Каролины» Андрея Свечникова в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Айлендерс» будет принято непосредственно перед ее началом.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, главный тренер «Каролины» Род Бриндамор рассказал, что Свечникову осталось пройти еще один тест перед тем, как получить разрешение играть.

Напомним, что Свечников пропустил четыре матча из-за сотрясения мозга, которое он получил в драке с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Добавим, что 19-летний нападающий набрал 37 (20+17) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ и 3 (2+1) балла в первых трех поединках плей-офф.