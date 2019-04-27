Капитан «Сан-Хосе» Павелски не сыграет в первом матче против «Колорадо»
Нападающий «Сан-Хосе» Джо Павелски не сыграет в первом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо», сообщает официальный сайт НХЛ.
- Нам его не хватает везде. Он наш капитан. Это особенно касается его спокойствия в раздевалке и на скамейке, что особенно ценно в это время года, когда эмоции бьют ключом. А на льду он делает все - блокирует броски, играет на вбрасываниях, в большинстве и меньшинстве, на первых и последних минутах, уступаем мы или ведем в счете. Этого достаточно? - приводит слова главного тренера «Шаркс» Питера Дебура официальный сайт лиги.
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