Джон Торторелла: Бобровский разозлился на себя. Его вывели некоторые комментарии

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил игру голкипера «Блю Джекетс» Сергея Бобровского.
«Мне очень повезло, я работаю с ним несколько лет. В этом плей-офф он играет на беспрецедентном уровне. Как тренер я думаю, что он разозлился на себя. Его вывели из себя некоторые комментарии по поводу его игры в плей-офф. Люди имели право и основания говорить об этом», – заявил специалист пресс-службе НХЛ.
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