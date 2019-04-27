Джон Торторелла: Бобровский разозлился на себя. Его вывели некоторые комментарии - Советский спорт
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27 апреля 2019 07:43ХоккейГичунцев Артур

Джон Торторелла: Бобровский разозлился на себя. Его вывели некоторые комментарии

Российский вратарь помог «Блю Джекетс» пройти в первом раунде Кубка Стэнли «Тампу-Бэй».

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил игру голкипера «Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

«Мне очень повезло, я работаю с ним несколько лет. В этом плей-офф он играет на беспрецедентном уровне. Как тренер я думаю, что он разозлился на себя. Его вывели из себя некоторые комментарии по поводу его игры в плей-офф. Люди имели право и основания говорить об этом», – заявил специалист пресс-службе НХЛ.

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