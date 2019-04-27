«Сан-Хосе» одержал победу над «Колорадо» и вышел вперед в серии - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2019 07:54ХоккейГичунцев Артур

«Сан-Хосе» одержал победу над «Колорадо» и вышел вперед в серии

Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр».

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ – 5:2.

В составе победителей отличились Густав Нюквист, Джо Торнтон, Кевин Лабанк, Брент Бёрнс и Тимо Майер. У гостей это сделали Габриэль Бурк и Колин Уилсон.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 17 минут и 42 секунды. В его активе один бросок по воротам, 2 силовых приемах и показатель полезности «-1». Отметим, что его партнер по команде – голкипер Семен Варламов пропустил встречу.

Таким образом, «Сан-Хосе» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч команд пройдет 29 апреля и стартует в 2.30 мск.

НХЛ

Кубок Стэнли

Западная конференция

1/2 финала

«Сан-Хосе» – «Колорадо» – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Бурк (Макар, Джост), 02:10 – 0:1; Нюквист (Бернс, Кутюр), 14:44 – 1:1; Уилсон (Рантанен, Маккиннон), 23:56 – 1:2; Торнтон (Серенсен), 30:05 – 2:2; Лабанк (Бернс), 36:02 – 3:2; Бернс (Серенсен, Торнтон), 39:00 – 4:2; Майер (Бернс), 59:31 – 5:2.

Счет в серии: 1-0.

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