Павел Буре: Вижу, насколько серьезно ЦСКА подходит к развитию хоккеистов В этом году команда выиграла Кубок Гагарина.

Бывший форвард сборной России Павел Буре высказался о выступлении московского ЦСКА, отметив работу руководства столичного клуба.

«В первую очередь поздравляю всех болельщиков, хоккеистов и руководителей ЦСКА. Они очень долго шли к этой победе, показывали отличный хоккей и в предыдущих финалах, но до этого соперник оказывался сильнее. Теперь получилось. Простых матчей в этом финале не было, хорошо, что так сложилось. Главное, что команда добилась результата, прекрасно действовали оборона и вратарь.

Общаюсь с руководством клуба и вижу, насколько серьёзно оно подходит к развитию хоккеистов. И в стратегии, и в тактике, и в маленьких нюансах. Я знаю, что в ЦСКА создают максимально комфортную атмосферу для хоккеистов, тренеров и персонала. Что помогает в развитии игрокам, которые приносят пользу не только клубу, но и сборной и всему отечественному хоккею», – приводит слова Буре официальный сайт КХЛ.