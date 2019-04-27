Роб Бриндамор: Не будем ставить Свечникова, пока он не почувствует себя хорошо на сто процентов

Главный тренер «Каролины» Роб Бриндамор рассказал о состоянии российского форварда Андрея Свечникова, который получил травму в драке с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Он близок к возвращению в строй. Думаю, Андрей уже поправился, но мы не будем ставить его, пока он не почувствует себя на все сто процентов», – приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
Свечников получил травму после драки с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Инцидент произошел 16 апреля в матче серии плей-офф НХЛ.
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