«Амур» объявил о продлении контрактов с Аликиным и Киселевым Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Вратари «Амура» Евгений Аликин и Евгений Киселев продолжат выступление в составе российского клуба.

Сегодня, 27 апреля, оба игрока подписали новые двусторонние соглашения, которые рассчитаны на два года.

Напомним, Аликин выступает за «Амур» с 2015 года, а Киселев начал защищать цвета команды в сезоне-2017/18.