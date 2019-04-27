«Амур» объявил о продлении контрактов с Аликиным и Киселевым - Советский спорт
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27 апреля 2019 09:15ХоккейГичунцев Артур

«Амур» объявил о продлении контрактов с Аликиным и Киселевым

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Вратари «Амура» Евгений Аликин и Евгений Киселев продолжат выступление в составе российского клуба.

Сегодня, 27 апреля, оба игрока подписали новые двусторонние соглашения, которые рассчитаны на два года.

Напомним, Аликин выступает за «Амур» с 2015 года, а Киселев начал защищать цвета команды в сезоне-2017/18.

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