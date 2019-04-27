«Амур» объявил о продлении контрактов с Аликиным и Киселевым

Вратари «Амура» Евгений Аликин и Евгений Киселев продолжат выступление в составе российского клуба.
Сегодня, 27 апреля, оба игрока подписали новые двусторонние соглашения, которые рассчитаны на два года.
Напомним, Аликин выступает за «Амур» с 2015 года, а Киселев начал защищать цвета команды в сезоне-2017/18.
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