Официально: Форвард ЦСКА Хансев завершил карьеру

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что форвард армейцев Янник Хансев решил завершить профессиональную карьеру.
«Бюджет останется на прежнем уровне. У нас будут точечные изменения. Почти все легионеры подписали новые контракты: Клас Дальбек, Мэт Робинсон, Ларс Юханссон. Янник Хансен закончил карьеру, сейчас мы обсуждаем ситуацию с Грегом Скоттом, работаем по еще одному иностранному нападающему, в ближайшие дни все станет известно», – цитирует Есмантовича ТАСС.
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