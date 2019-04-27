Официально: Форвард ЦСКА Хансев завершил карьеру - Советский спорт
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27 апреля 2019 10:08ХоккейГичунцев Артур

Официально: Форвард ЦСКА Хансев завершил карьеру

В минувшем сезоне КХЛ, который стал для него первым, игрок провел 45 матчей и набрал 18 (7+11) очков.

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что форвард армейцев Янник Хансев решил завершить профессиональную карьеру.

«Бюджет останется на прежнем уровне. У нас будут точечные изменения. Почти все легионеры подписали новые контракты: Клас Дальбек, Мэт Робинсон, Ларс Юханссон. Янник Хансен закончил карьеру, сейчас мы обсуждаем ситуацию с Грегом Скоттом, работаем по еще одному иностранному нападающему, в ближайшие дни все станет известно», – цитирует Есмантовича ТАСС.

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