Зернов и Хартли могут быть дисквалифицированы на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил Канадец помешал сотрудникам РУСАДА провести допинг-тест у игрока.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и форвард команды Денис Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года, сообщает «Чемпионат.com».

Во время финала Кубка Гагарина канадский специалист помешал провести процедуру по взятию пробы у Зернова. По информации источника, Хартли в жесткой форме отправил допинг-офицера.

А согласно правилам, тренер или врач, препятствующие работе по снятию допинг-проб и укрывающие спортсмена, могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет. РУСАДА планирует открыть дело в отношении Зернова, Хартли, а также врача «Авангарда» Дмитрия Батушенко.

Напомним, в своем первом сезоне в «Авангарде» Зернов набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 15 играх плей-офф.

Под руководством Хартли «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл в серии с ЦСКА (0-4).