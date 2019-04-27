Зернов и Хартли могут быть дисквалифицированы на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и форвард команды Денис Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года, сообщает «Чемпионат.com».
Во время финала Кубка Гагарина канадский специалист помешал провести процедуру по взятию пробы у Зернова. По информации источника, Хартли в жесткой форме отправил допинг-офицера.
А согласно правилам, тренер или врач, препятствующие работе по снятию допинг-проб и укрывающие спортсмена, могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет. РУСАДА планирует открыть дело в отношении Зернова, Хартли, а также врача «Авангарда» Дмитрия Батушенко.
Напомним, в своем первом сезоне в «Авангарде» Зернов набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 15 играх плей-офф.
Под руководством Хартли «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл в серии с ЦСКА (0-4).
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