Максим Сушинский: Дисквалификация Хартли и Зернова? Это ерунда Форвард «Авангарда» может быть дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о ситуации с возможной дисквалификацией главного тренера команды Боба Хартли и форварда Дениса Зернова.

Ранее стало известно о том, что во время финала Кубка Гагарина канадский специалист помешал провести процедуру по взятию пробы у Зернова. В этом случае по правилам нарушители могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

«Это ерунда, конечно, никого не дисквалифицируют, нет никакой опасности, – приводит ТАСС слова Сушинского. – Зернов сдал допинг-пробу, и все у него нормально, здесь речь идет о том, как он ее сдавал, в отношении к людям, которые брали ее, и в каком виде это было сделано.

Люди не хотят правильно работать: когда человек идет на тренировку в финале Кубка Гагарина, его нельзя снимать с тренировочного процесса. Хартли здесь вообще никак не замешан, он просто объяснил, что они могут сделать это спокойно после тренировки, а не забирать семь человек среди занятия»

Напомним, в своем первом сезоне в «Авангарде» Зернов набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 15 играх плей-офф.

Под руководством Хартли «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл в серии с ЦСКА (0-4).