Юрий Ганус: Для хоккеистов допинг-проверки были неожиданны - Советский спорт
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27 апреля 2019 22:42ХоккейЛипкин Антон

Юрий Ганус: Для хоккеистов допинг-проверки были неожиданны

Главный тренер и форвард «Авангарда» могут быть дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о допинг-проверки игроков «Авангарда» во время финала Кубка Гагарина.

Ранее стало известно о том, что главный тренер «ястребов» Боб Хартли помешал провести процедуру по взятию пробы у нападающего Дениса Зернова. В этом случае по правилам нарушители могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

«Это была системная работа, – приводит слова Гануса официальный сайт телеканала «360°». – Для хоккеистов это было неожиданным.

На самом деле мы тестировали большое число игроков обеих команд. Это было планово для нас, но внепланово для хоккеистов».

Напомним, в своем первом сезоне в «Авангарде» Зернов набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 15 играх плей-офф.

Под руководством Хартли «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл в серии с ЦСКА (0-4).

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