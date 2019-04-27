Юрий Ганус: Для хоккеистов допинг-проверки были неожиданны

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о допинг-проверки игроков «Авангарда» во время финала Кубка Гагарина.
Ранее стало известно о том, что главный тренер «ястребов» Боб Хартли помешал провести процедуру по взятию пробы у нападающего Дениса Зернова. В этом случае по правилам нарушители могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.
«Это была системная работа, – приводит слова Гануса официальный сайт телеканала «360°». – Для хоккеистов это было неожиданным.
На самом деле мы тестировали большое число игроков обеих команд. Это было планово для нас, но внепланово для хоккеистов».
Напомним, в своем первом сезоне в «Авангарде» Зернов набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 15 играх плей-офф.
Под руководством Хартли «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл в серии с ЦСКА (0-4).
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