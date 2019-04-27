Форвард юниорской сборной России Василий Подколзин: Большое дело сделали для нашего хоккея Юниорская сборная России сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2009 года.

Форвард юниорской сборной России Василий Подколзин прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира в Швеции.

В субботу сборная России обыграла США (3:2 Б) в серии буллитов и теперь сыграет в финале впервые за десять лет.

«Тяжело слова подобрать, – приводит слова Подколзина официальный сайт ФХР. – Большое дело для нашего хоккея сделали и друг для друга. Но, как и позавчера – все максимально сдержанно. Мы вышли в финал, зашли далеко – надо выигрывать. Конечно, приятно обыграть команду, которую заранее записали в финалисты. Дисциплина побила класс сегодня. Пацаны пластались, ловили шайбы на себя, работали в меньшинстве, друг друга подбадривали, выиграли за счет команды сегодня.

Родя Амиров – молодец, он всегда в полном порядке, исполнение на уровне. На сегодняшний день это сильнейший хоккеист в нашей команде, лучший нападающий. Хорошо понимаем друг друга на льду. Играем первый турнир, но взаимопонимание нашли сразу. Каждый знает свою роль – в большинстве и в равных составах.

Общие ожидания от моей игры? Поначалу это давило, чего скрывать. Что не забиваю, не делаю того, что все ждут. Но я понял, что готов любую роль исполнять в этой команде. Мы в финале. Не важно, кто забил, кто отдал. Личные амбиции я сейчас убрал очень далеко.

Что такое финал? Мы пишем историю сейчас, юниорская сборная очень давно не играла в финале. Можем написать для этой истории счастливый конец».

Напомним, в воскресенье в финале турнира сборная России сыграет со Швецией.