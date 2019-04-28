«Даллас» на выезде обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии Хоккеисты «Даллас Старз» одержали победу над «Сент-Луис Блюз» во втором матче полуфинала Западной конференции НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Старз» заброшенными шайбами отличились Рупе Хинц (8-я и 60-я минуты), Миро Хейсканен (14) и Маттиас Янмарк (15). У «Блюз» отличились Колтон Парайко (15) и Джейден Шварц (42).

Отметим, что нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду 16 минут 40 секунд. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 22 минуты и 13 секунд, завершив матч с показателем полезности «-1», а Иван Барбашев провел на площадке 7 минут 24 секунды.

Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч состоится в Далласе 30 апреля.