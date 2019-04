Названы имена финалистов «Колдер Трофи»

На награду претендуют вратарь Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), защитник Расмус Далин («Баффало Сейбрз») и нападающий Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»).

Напомним, что 20-летний Петтерссон закончил свой сезон с 66 (28+38) очками в 71 встрече, установив рекорд новичков «Ванкувера», 19-летний Далин стал лучшим защитником среди новичков по очкам (44), передачам (35) и очкам в большинстве (20), а 25-летний Биннингтон в 32 матчах одержал 24 победы.

Победитель будет назван на специальной церемонии, которая состоится 19 июня в Лас-Вегасе.

