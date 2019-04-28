Названы имена финалистов «Колдер Трофи» - Советский спорт
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28 апреля 2019 08:11Хоккей

Названы имена финалистов «Колдер Трофи»

Национальная хоккейная лига опубликовала имена трех номинантов на «Колдер Трофи» - приз лучшему новичку регулярного сезона НХЛ.

На награду претендуют вратарь Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), защитник Расмус Далин («Баффало Сейбрз») и нападающий Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»).

Напомним, что 20-летний Петтерссон закончил свой сезон с 66 (28+38) очками в 71 встрече, установив рекорд новичков «Ванкувера», 19-летний Далин стал лучшим защитником среди новичков по очкам (44), передачам (35) и очкам в большинстве (20), а 25-летний Биннингтон в 32 матчах одержал 24 победы.

Победитель будет назван на специальной церемонии, которая состоится 19 июня в Лас-Вегасе.

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