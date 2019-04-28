Дубль и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» и сравнять счет в серии Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» во втором овертайме переиграли «Бостон Брюинз» во втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча в составе «Блю Джекетс» обе заброшенные шайбы на счету Артемия Панарина (22-я и 29-я минуты). У хозяев отличились Мэтт Гржельцык (8) и Давид Пастрняк (23).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Мэтт Дюшен (84), которому ассистировал Панарин.

Отметим, что второй звездой этой встречи был признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который отразил 29 бросков.

Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Колумбусе 30 апреля и 2 мая.