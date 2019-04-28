Род Бриндамор: Вернем Свечникова в состав, если он будет к этому готов - Советский спорт
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28 апреля 2019 09:17Хоккей

Род Бриндамор: Вернем Свечникова в состав, если он будет к этому готов

Решение об участии российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова во втором матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Айлендерс» будет принято перед началом игры.

- Он прошел все тесты, теперь ему нужно тренироваться. Мы не устраивали для него тренировки, чтобы он почувствовал себя комфортно, и вернем его в состав, если он будет к этому готов , - цитирует главного тренера «Харрикейнз» Рода Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 19-летний форвард «Каролины» получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным и пропустил четвертую, пятую и шестую встречи первого раунда плей-офф.

Свечников набрал 37 (20+17) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ и 3 (2+1) балла в первых трех поединках плей-офф.

Добавим, что счет в серии до четырех побед между «Каролиной» и «Айлендерс» - 1-0 в пользу «Харрикейнз». Второй матч пройдет 28 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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