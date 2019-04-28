Ник Фолиньо: Игра Бобровского придает игрокам «Коламбуса» сил Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского.

- Он уверен в своих силах. Он чувствует, что мы его поддерживаем. Мы считаем, что помогаем ему, а он помогает нам. Так что мы живем душа у душу в этом плане. Мы выполняем свою работу перед ним, чтобы он все видел. А он вытаскивает сумасшедшие шайбы. Поэтому он вратарь мирового уровня. Мы не должны доводить дело до таких опасных моментов, но если они случаются, он выручает нас. Его игра придает нам сил, - цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после двух матчей серии до четырех побед между «Коламбусом» и «Бостоном» счет равный - 1-1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе 1 и 3 мая.