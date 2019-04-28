Туукка Раск: Шансы были у нас и у «Коламбуса», обидно, что проиграли - Советский спорт
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28 апреля 2019 09:53Хоккей

Туукка Раск: Шансы были у нас и у «Коламбуса», обидно, что проиграли

Голкипер «Бостона» Туукка Раск прокомментировал результат второго матча полуфинала Восточной конференции НХЛ против «Коламбуса» (2:3 2ОТ).

- Борьба была очень упорной. Третий период был наш, но мы не забили. Они старались, играли очень жестко и плотно. Шансы были у нас и у них. Обидно, что проиграли. Не думаю, что мы упустили победу. Была равная борьба, шел второй овертайм, мы играли в меньшинстве и они забили, - цитирует Раска официальный сайт НХЛ.

Отметим, что на счету Раска в этой встрече 38 сэйвов.

Добавим, что после двух матчей серии до четырех побед счет равный - 1-1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе 1 и 3 мая.

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