Туукка Раск: Шансы были у нас и у «Коламбуса», обидно, что проиграли

- Борьба была очень упорной. Третий период был наш, но мы не забили. Они старались, играли очень жестко и плотно. Шансы были у нас и у них. Обидно, что проиграли. Не думаю, что мы упустили победу. Была равная борьба, шел второй овертайм, мы играли в меньшинстве и они забили, - цитирует Раска официальный сайт НХЛ.
Отметим, что на счету Раска в этой встрече 38 сэйвов.
Добавим, что после двух матчей серии до четырех побед счет равный - 1-1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе 1 и 3 мая.
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