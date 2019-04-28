Дэвид Немировски: Английская команда в КХЛ? Думаю, это было бы очень интересно - Советский спорт
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28 апреля 2019 11:25Хоккей

Дэвид Немировски: Английская команда в КХЛ? Думаю, это было бы очень интересно

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в контрольном матче со сборной Великобритании (4:5).

- Атмосфера в Ноттингеме всегда была хорошей. Знаю, потому что здесь играл мой брат, и я приезжал смотреть игры плей-офф. Сегодня мы хорошо слышали российских болельщиков, видели их на трибунах.

Нам, безусловно было интересно помериться силами со сборной Великобритании, сильным соперником, попавшим в группу А на чемпионате мира. Многие наши ребята здесь впервые, имеют возможность увидеть страну, набраться опыта в этих матчах. Видно, что англичане долго играют неизменным составом, выполняют план на игру, дисциплинированы.

Английская команда в КХЛ? Думаю, это было бы очень интересно. Знаю, что работа в этом направлении идет. Уверен, что для наших клубов это был бы интересный и равный соперник, - цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

Добавим, что следующий матч команды проведут между собой 28 апреля в Шеффилде.

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