Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата – «Харт Трофи». В число номинантов вошли форварды Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
25-летний Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона. В 82 матчах российский нападающий набрал 128 (41+87) очков и обновил рекорд результативности для отечественных игроков в НХЛ.
31-летний Кросби в шестой раз за карьеру добрался до отметки в 100 (35+65) очков. Он вошел в пятерку лучших по итогам голосования в борьбе за «Харт Трофи» в пятый раз за последние шесть лет.
22-летний Макдэвид установил личный рекорд результативности, набрав 116 (41+75) очков в 78 матчах.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем «Харт Трофи» стал форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл.
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