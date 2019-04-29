Россиянин Ярослав Аскаров признан лучшим голкипером чемпионата мира среди юниоров

Аскаров провел в воротах 363 минуты - это рекордное время для вратарей на этом турнире. Он пропускал в среднем 2,31 шайбы за игру.
Лучшим защитником оргкомитет назвал 17-летнего шведа Филипа Бруберга, который в семи матчах набрал 6 очков (2+4). Лучший форвард турнира - 18-летний Коул Кофилд из сборной США. В семи матчах у него 14 шайб и 4 передачи. Это второй бомбардирский результат турнира, а больше всех очков набрал 17-летний американец Джек Хьюз (20 (9+11).
Напомним, юниорский чемпионат мира завершился в Швеции победой хозяев. Второе место заняли россияне, третье - американцы, которые в матче за бронзу обыграли канадцев со счетом 5:2.
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