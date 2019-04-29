Сборная России добилась самого крупного успеха за 10 лет на ЮЧМ 

Напомним, что в 2009 году россияне в последний раз завоевывали серебро. После этого выше третьего места сборная России на юниорских чемпионатах мира не поднималась. При этом в 2011 и в 2018 годах команда занимала третьи места.
Добавим, что юниорские чемпионаты мира проходят с 1999 года. За это время наша сборная становилась чемпионом трижды (2001, 2004 и 2007).
Больше всех на ЮЧМ побеждали американцы - 10 раз. Второй результат - у финнов (4 раза). По три раза юниорские мировые чемпионаты выигрывали канадцы и, как мы уже отметили, россияне. Шведы добились этого звания впервые. При этом сборная Швеции пять раз становилась второй и четыре раза - третьей.
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