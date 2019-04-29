«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр».

Хоккеисты «Колорадо» одержали гостевую победу над «Сан-Хосе» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ – 4:3.

В составе победителей отличились Габриэль Ландеског, Тайсон Бэрри, Мэттью Ньето и Натан Маккиннон. У хозяев площадки это сделали Брент Бернс (дубль), а также Эвандер Кейн.

Отметим, что голкипер «Эвеланш» Семен Варламов не играл, а его партнер по команде – защитник Никита Задоров провел на льду 20 минут и 9 секунд. За это время российский хоккеист один раз бросил по воротам, выполнил 7 силовых приемов и заработал 2 минуты штрафа.

Таким образом, счет в серии стал равным (1-1). Третий матч состоится 1 мая на льду «Колорадо» и стартует в 05.00 мск.

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1/2 финала

«Сан-Хосе» – «Колорадо» – 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Голы: Кейн (Бернс, Гертл), 07:57 – 1:0; Ландеског (Бэрри, Маккиннон), 28:21 – 1:1; Бэрри (Ландеског, Рантанен), 36:31 – 1:2; Ньето (Калверт, Бэрри), 50:10 – 1:3; Бернс (Карлссон, Серенсен), 55:26 – 2:3; Маккиннон (Калверт, Грубауэр), 58:58 – 2:4; Бернс (Гертл, Кейн), 59:30 – 3:4.

Счет в серии: 1-1.