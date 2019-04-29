Род Бриндамор: Такая уж игра, мы мрем как мухи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 10:31ХоккейГичунцев Артур

Род Бриндамор: Такая уж игра, мы мрем как мухи

На данный момент счет в серии 2-0 в пользу «ураганов».

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после второй победы в полуфинале Восточной конференции НХЛ над «Нью-Йорк Айлендерс» рассказал о состоянии своих игроков.

«Макэлинни здорово играл весь год, так что у нас не было ощущения вроде «Его надо ставить в ворота, только не это». Скорее, мы думали: «Такая уж игра, мы мрем как мухи, теперь и наш вратарь получил травму». Я рад, что Макэлинни был готов.

Со всеми этими травмами мы уже даже начали шутить: разве так бывает? Но мы все равно рассчитываем побеждать», – приводит слова специалиста «Газета.Ru» со ссылкой на FOX Sports Carolinas.

28/04 17:20Футбол
«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем»После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
28/04 14:16Хоккей
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
28/04 18:36Футбол
Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству  «Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».  
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
27/04 12:00Хоккей
Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира и сравняться с Борисом Михайловым, вплотную приблизившись к Александру Мальцеву, у которого 12 планетарных форумов. До Владислава Третьяка (13 участий) все равно далеко.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
28/04 21:02Футбол
Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионовИгорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
Новости
11:17 Формула-1 Квят рассказал, как произошла авария на Гран-при Азербайджана
11:05 Футбол Хавбек сборной Чехии погиб в результате ДТП
10:48 Футбол СМИ: Неймар может пропустить пять матчей за удар болельщика
10:31 Хоккей Род Бриндамор: Такая уж игра, мы мрем как мухи
10:09 ММА Убийца бывшего бойца UFC задержан в Бразилии
09:46 Теннис Медведев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP
09:31 Футбол Венгер отказался отказался стать главным тренером «Лиона»
09:14 Футбол Байи получил травму и выбыл до конца сезона
09:02 Футбол Каннаваро объявил об уходе из сборной Китая
08:45 Футбол СМИ: «Милан» обсудил будущее Гаттузо после поражения от «Торино»
08:25 Хоккей «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
08:13 Футбол Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
01:44 Хоккей «Каролина» снова победила «Айлендерс»: «ураганы» забили дважды за 48 секунд (видео)
01:02 Хоккей Сборная России добилась самого крупного успеха за 10 лет на ЮЧМ 
00:40 Хоккей Американец Джек Хьюз побил юниорский рекорд Александра Овечкина
00:28 Хоккей Россиянин Ярослав Аскаров признан лучшим голкипером чемпионата мира среди юниоров
23:57 Футбол «Милан» уступил «Торино» и не смог подняться в зону Лиги чемпионов
23:50 Футбол «Реал» проиграл «Райо Вальекано»
23:42 Футбол Матвей Сафонов: Должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы меня сравнивали с Акинфеевым
23:38 Хоккей Россия проиграла Швеции в овертайме финала юниорского чемпионата мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика