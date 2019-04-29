Род Бриндамор: Такая уж игра, мы мрем как мухи

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после второй победы в полуфинале Восточной конференции НХЛ над «Нью-Йорк Айлендерс» рассказал о состоянии своих игроков.
«Макэлинни здорово играл весь год, так что у нас не было ощущения вроде «Его надо ставить в ворота, только не это». Скорее, мы думали: «Такая уж игра, мы мрем как мухи, теперь и наш вратарь получил травму». Я рад, что Макэлинни был готов.
Со всеми этими травмами мы уже даже начали шутить: разве так бывает? Но мы все равно рассчитываем побеждать», – приводит слова специалиста «Газета.Ru» со ссылкой на FOX Sports Carolinas.
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