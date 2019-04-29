СМИ: Войнов пополнит ряды «Автомобилиста»

Российский защитник Вячеслав Войнов вернется КХЛ, где его последним клубом был питерский СКА.
Согласно источнику, игрок подпишет контракт с «Автомобилистом». Ранее стало известно, что хоккеист планировал вернуться в НХЛ, однако, ему выписали новую дисквалификацию.
Напомним, игрок попал под санкции руководства лиги за нанесение побоев жене.
Добавим, что права на него принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».
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