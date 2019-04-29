СКА сообщил о продлении контракта с Карповым

Российский форвард Максим Карпов продолжит выступление за питерский СКА.
Сегодня, 29 апреля, нападающий продлил контракт с клубом на три сезона.
Напомним, 27-летний игрок пополнил ряды СКА летом 2017 года.
В минувшем сезоне он провел в регулярном чемпионате 33 матча и набрал 23 (9+13) очка, а в розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист отыграл 18 матчей и набрал 5 (2+3) баллов.
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