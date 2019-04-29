СКА сообщил о продлении контракта с Карповым - Советский спорт
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29 апреля 2019 12:53ХоккейГичунцев Артур

СКА сообщил о продлении контракта с Карповым

Об этом информирует клубная пресс-служба.

Российский форвард Максим Карпов продолжит выступление за питерский СКА.

Сегодня, 29 апреля, нападающий продлил контракт с клубом на три сезона.

Напомним, 27-летний игрок пополнил ряды СКА летом 2017 года.

В минувшем сезоне он провел в регулярном чемпионате 33 матча и набрал 23 (9+13) очка, а в розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист отыграл 18 матчей и набрал 5 (2+3) баллов.

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